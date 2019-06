Tommaso Paradiso e Calcutta: qualcosa bolle in pentola

Da qualche giorno si sono "scambiati" gli account su Instagram: uno pubblica foto dell'altro sul proprio account, e viceversa. Così tra le storie di Calcutta può capitare di trovare immagini e video solitamente pubblicati dal frontman dei Thegiornalisti - aperitivi, cene, maratone cinematografiche, camere di alberghi di lusso - e allo stesso modo tra le storie di Paradiso spuntano post nello stile del cantautore di Latina. Un modo per trollare i fan? Oppure il duo sta per annunciare qualcosa? La seconda ipotesi più probabile, soprattutto dopo le anticipazioni che Paradiso si è lasciato sfuggire in occasione della sua recente ospitata al programma di RaiRadio2 "Alza la radio", condotto da Nek e Andrea Delogu.

"Ci siamo scambiati gli account così, tanto per fare. Poi ad un certo punto lui mi chiama e mi dice: 'Ao, mo se non famo 'na canzone insieme, qua si incazzano'. Quindi è nato prima lo scambio degli account che il progetto di fare una canzone insieme", ha raccontato il leader del trio di "Questa nostra stupida canzone d'amore".È in arrivo un duetto tra Tommaso Paradiso e Calcutta, quindi? Molto probabilmente sì. Resterà con un pizzico d'amaro in bocca chi si aspettava qualcosa di più grande, magari un tour congiunto: non ci sarà. O almeno, non ora. Fino a metà agosto Calcutta, che il prossimo 28 giugno pubblicherà il nuovo doppio album "Evergreen... e altre canzoni", sarà impegnato con i concerti della nuova tournée estiva dopo i palasport dello scorso inverno. Invece i Thegiornalisti, che hanno da poco chiuso il tour nei palazzetti legato all'album "Love", si stanno già preparando per il concerto che a settembre li vedrà esibirsi dal vivo al Circo Massimo di Roma.

Le strade di Calcutta e Tommaso Paradiso si sono incrociate più volte negli ultimi anni: dalle serate nei locali del Pigneto quando ad ascoltarli erano ancora in pochi, prima del successo di "Cosa mi manchi a fare" e "Completamente", fino alla collaborazione insieme a Jovanotti e Takagi & Ketra per "La luna e la gatta", passando per le canzoni firmate insieme nell'ultimo periodo e portate al successo da altri interpreti. Lo scorso anno Tommaso Paradiso fu anche ospite del concerto di Calcutta allo Stadio di Latina: cantarono insieme "Oroscopo", una delle sue prime hit.