Calcutta: tutti gli ospiti del tour estivo

Un artista di apertura per ogni data. Ce n'è per tutti i gusti: dal cantautorato "post indie" di Claudio, alla psichedelia pop di Francesco De Leo, passando per proposte musicali per palati più fini come Giorgio Poi, il rap al femminile di Myss Keta e quello al maschile di Gemello, fino ad arrivare a promesse della nuova scena italiana come Bartolini. Il cantautore di Latina ha svelato i nomi di tutti gli ospiti del suo nuovo tour estivo, in partenza tra due giorni, il 25 giugno, da Milano. Ecco tutti i nomi, data per data:

25 giugno - Milano, Claudio

27 giugno - Roma, Bruno Belissimo

28 giugno - Napoli, Davide Petrella

5 luglio - Genova, Giovanni Truppi e Mecna

6 luglio - Lucca, Francesco De Leo

12 luglio - Mantova, Giorgio Poi

13 luglio - Barolo (CN), Gemello

20 luglio - Cosenza, Bartolini

23 luglio - San Benedetto, Myss Keta

26 luglio - Majano (UD), Giorgio Poi

8 agosto - Pescara, Claudio

10 agosto - Locorotondo (BA), Margherita Vicario

Il 28 giugno Calcutta pubblicherà il nuovo doppio album "Evergreen... e altre canzoni", riedizione del disco uscito lo scorso anno.