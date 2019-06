Beyoncé e Childish Gambino rifanno questo classico del 'Re Leone'

Ci sono canzoni che riescono ad avere vita anche fuori dai film di cui fanno parte: "Can you feel the love tonight" è una di queste. Composta da Elton John (musica) insieme a Tim Rice (testo), la canzone accompagna una delle scene clou del "Re Leone", il classico Disney uscito nel 1994: quella in cui il leone Simba, ormai diventato grande, incontra di nuovo la sua amica di infanzia, la leonessa Nala, e tra i due nasce l'amore. Nella versione originale del film, quella in inglese, la canzone fu interpretata da Kristle Edwards, Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane e Ernie Sabella (invece nella versione italiana fu interpretata da Tonino Accolla, Ermavilo, Roberto Stafoggia e Lorena Brancucci). La versione di Elton John fu scelta per i titoli di coda. Ora, a distanza di venticinque anni, arriva una nuova interpretazione del brano: quella di Beyoncé e Childish Gambino.

Il duetto tra la voce di "Listen" e il rapper di "This is America" accompagna il nuovo trailer ufficiale del remake in live-action del "Re Leone" , in uscita nelle sale statunitensi il prossimo 19 luglio (in Italia arriverà invece il 21 agosto): Donald Glover (vero nome di Childish Gambino) ha dato la voce a Simba adulto, mentre Beyoncé ha "prestato" la sua a Nala.

Nel 1995 "Can you feel the love tonigh" di aggiudicò un Premio Oscar e un Golden Globe, permettendo inoltre a Elton John di conquistare un Grammy.