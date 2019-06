Cos'è la Rino Gaetano Band, questa sera in concerto al Rock in Roma

Evidentemente negli anni il pubblico della Rino Gaetano Band è cresciuto così tanto che piazza Sempione, lo spiazzale in zona Montesacro, a nord est della Capitale, che ne ha ospitato fino ad oggi le esibizioni, cominciava a stare un po' stretta alla tribute band del compianto cantautore e ai suoi seguaci. E così, quest'anno, il concerto-omaggio a Rino Gaetano si sposta in una location più grande: l'Ippodromo delle Capannelle. La Rino Gaetano Band arriva stasera, lunedì 24 giugno, sul palco del Rock in Roma 2019 per una grande festa con alcuni ospiti: ci saranno anche Emilio Stella e Sergio Cammariere, parente di Gaetano.

La Rino Gaetano Band è la tribute band ufficiale del cantautore di origini calabresi, fondata dalla sorella Anna nel 1999. Il gruppo, negli ultimi vent'anni, ha contribuito a tenere viva la memoria dell'autore di "Ma il cielo è sempre più blu", scomparso prematuramente il 2 giugno 1981 a Roma, in seguito ad un incidente stradale sulla via Nomentana, non troppo distante dal luogo scelto dalla formazione guidata da Alessandro Gaetano, nipote dell'artista, per omaggiarlo ogni anno nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa.

Quello portato in scena da Alessandro Gaetano e compagni è uno spettacolo musicale - gratuito - che mette insieme i grandi successi del cantautore: da "Gianna" a "Berta filava", passando per "A mano a mano", "Sfiorivano le viole", "Aida", "Ma il cielo è sempre più blu", solo per citarne alcuni. Nel corso di vent'anni di attività, la tribute band ha avuto modo di portare il suo omaggio anche fuori da Roma, esibendosi a Bologna, Firenze, Livorno, Perugia, Cuneo, Padova, Torino, Milano, Rimini, Genova, Brescia e Modena.

Cambia la location, ma lo spirito resta sempre lo stesso: anche al Rock in Roma l'ingresso sarà libero. I cancelli apriranno alle ore 19, mentre il concerto inizierà alle 20. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Rock in Roma, su www.rockinroma.com.