Chi sono gli Anathema, questa sera in concerto al Rock in Roma

Dopo il concerto-evento di Liberato, che ieri sera ha inaugurato l'undicesima edizione del Rock in Roma, stasera tocca agli Anathema: la band alternative-rock britannica si esibirà sul Red Stage (uno dei due palchi allestiti quest'anno all'Ippodromo delle Capannelle) per dare il via alla branca europea del suo tour, che il 24 giugno farà tappa anche al Live Club di Trezzo sull'Adda.

Originari di Liverpool, attivi dai primi anni '90, in quasi trent'anni di carriera gli Anathema hanno pubblicato undici album in studio: il primo, "Serenades", è uscito nel 1993. L'ultimo lavoro del gruppo è "The optimist", consegnato al mercato nel 2017, tra alternative rock e post-progressive, gli elementi che hanno sempre caratterizzato le produzioni della band.

La formazione attuale comprende i fratelli Vincent e Daniel Cavanagh (chitarre e voce), i fratelli John e Lee Douglas (percussioni e voce) e Daniel Cardoso (tastiere e basso). In tour alla band si aggiunge anche il bassista Duncan Patterson.

Il concerto comincerà alle 20.30 (i cancelli apriranno un'ora prima, alle 19.30): i biglietti sono disponibili su TicketOne e in cassa. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Rock in Roma, su www.rockinroma.com.