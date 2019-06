Il tributo di Neil Young al suo manager

“È stato il mio migliore amico per tutti questi anni. Mi ha guidato in ogni mio passo e ha protetto la mia musica con fierezza”: a parlare è Neil Young, che ha voluto salutare con queste parole il suo ex manager Elliot Roberts, scomparso lo scorso venerdì all’età di 71 anni.

Il cantautore ha scritto una vera e propria lettera d’addio indirizzata a Roberts, che nel corso della sua carriera ebbe a che fare anche con Joni Mitchell, Stephen Stills, Tom Petty e Crosby-Stills-Nash, e l’ha pubblicata sul suo sito. “Era altruista, metteva sempre avanti gli altri. È quello che ha fatto per me in questi oltre cinquant’anni di amicizia: ha gestito la mia vista, proteggendo la mia arte nel music business”, si legge, tra le altre cose, nella lunga lettera”.