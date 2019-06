Struts, il segreto per un live in grande stile

La band capitanata da Luke Spiller ha ricevuto non pochi complimenti, inclusi quelli di Dave Grohl dei Foo Fighters che ha fatto il nome degli Struts come miglior band d’apertura di sempre per i concerti dei Foos. In un’intervista di Loudwire il frontman della formazione britannica ha raccontato, a margine della loro performance al Sonic Temple Festival, qual è il trucco degli Struts per portare in scena una performance con i fiocchi, tanto da aver portato Grohl a dire, tempo fa: “Quel ragazzo, Luke, è incredibile”. “Quello che rende buono uno show è quando un gruppo sale e ricorda alle persone di lasciarsi andare e divertirsi”, ha raccontato Spiller. E ancora: “Quando avevo circa otto anni sono andato alla prima discoteca della scuola. Devono essere state circa due ore e per un’ora e mezza ero troppo spaventato per ballare. Poi ricordo di aver pensato, ‘lo farò e basta’ e ho iniziato a ballre. 20 minuti/mezz’ora sono volati via e mi sono detto, ‘vorrei averlo fatto dall’inizio’. Questa cosa mi è sempre rimasta addosso e questa è la mentalità”.

L’occasione di vedere i glam rockers dal vivo anche dalle nostre parti si presenterà il prossimo mese di ottobre, quando gli Struts andranno in scena al Fabrique di Milano il 29 ottobre, dopo che già Spiller e soci hanno fatto tappa nella Penisola lo scorso mese di maggio, a Modena e Roma. La band ha all’attivo due album in studio: “Everybody Wants”, uscito nel 2014, e “Young & Dangerous”, uscito lo scorso anno.