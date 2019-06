Stragà, ‘Ho esaurito la paura’ in versione #NoFilter

Federico Stragà ha pubblicato lo scorso mese di maggio il suo ultimo capitolo discografico, “Guardare fuori”, anticipato dai singoli “Ho esaurito la paura”, “Debole” e dalla title track. L’artista bellunese, classe 1972, ha eseguito per noi una versione casalinga, direttamente dal divano rosso di casa sua, del primo di questi brani, proposto in esclusiva per Rockol in veste #NoFilter. Stragà lo ha presentato così:

Ho registrato questo video direttamente dal mio divano rosso a cui sono molto affezionato. Perfetto per le penniche pomeridiane, questo divano è sempre stato presente nelle molte case che ho cambiato negli ultimi 10 anni ed è per questo imbottito di numerosissimi ricordi. “Ho esaurito la paura” è il primo singolo estratto dal mio album “Guardare Fuori”, la paura è una forma di difesa di cui, a volte, abusiamo. Pensavo che superare episodi particolarmente “paurosi” aiutasse ad affrontare le situazioni future ma non è sempre così. Mi è capitato di leggere il libro “Non chiamatemi Ismaele”, in cui un bambino molto particolare, superata la paura di morire a causa di una grave malattia, aveva esaurito la paura e nulla lo intimoriva più. Allora ho scritto questa canzone un po’ sognante…

Potete vedere il video qui:

Federico Stragà si è avvicinato alla musica da ragazzino, per poi iscriversi all’Accademia di Sanremo. L’album d’esordio, “Federico Stragà”, arriva nel 1998, seguito nel 2001 dal secondo disco, “Click Here”, e nel 2008 da un album swing che ripropone i successi di The Voice, “Federico Stragà canta Frank Sinatra”. L’ultima prova di studio della voce di “Eleonora non s’innamora” è “Guardare fuori”.