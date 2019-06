Marco Carta, impugnata la mancata convalida dell’arresto

Il pm della procura di Milano Nicola Rossato ha impugnato davanti alla Cassazione la mancata convalida dell’arresto di Marco Carta, avvenuto venerdì 31 maggio nel capoluogo lombardo con l’accusa di aver rubato alcune magliette, dal valore totale di 1200 euro, alla Rinascente di Milano. Le ragioni della mancata convalida sono dovute al fatto che le magliette si trovavano nella borsa della donna che era con il cantante di origini sarde, Fabiana Muscas, il cui arresto è stato invece convalidato. Motivando il suo provvedimento il giudice Caramellino aveva parlato di “carenza di gravità indiziaria” per Marco Carta. Imputato di furto aggravato in concorso, il cantante che nel 2008 si è aggiudicato la vittoria ad “Amici” dovrà comparire in tribunale il prossimo 20 settembre per la prima udienza del processo che lo vede coinvolto.

Carta ha pubblicato ieri, 21 giugno, la sua più recente prova discografica, “Bagagli leggeri”, ideale seguito del precedente “Tieniti forte”, anticipata dal singolo apripista “Io ti riconosco”.