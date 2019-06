Addio a Elliot Robert, manager di Neil Young, Joni Mitchell e altri

È venuto a mancare, all’età di 76, Elliot Roberts, manager di artisti quali Neil Young - dal 1967 – e Joni Mitchell – dal 1985 -, per citare solamente i due nomi più significativi della sua squadra.

Fondatore dell’agenzia Lookout Management, insieme a David Geffen, Roberts, classe 1943, ha fondato anche l’etichetta Asylum Records, che ha scritturato artisti come gli Eagles. Per quanto riguarda invece la Lookout Management dall’agenzia sono passati nomi quali Tom Petty, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, i Talking Heads e Morrissey, con Neil Young che resta il più noto affiliato di Roberts, al quale il cantautore canadese è stato legato per 52 anni, fino alla morte di Roberts.

Nel libro di memorie pubblicato da Neil Young nel 2012, “Waging Heavy Peace”, la voce di “On The Beach” ha spiegato la ragioni di un’intesa tanto proficua e duratura:

Dal momento che tendo a evitare i confronti e i momenti in cui ci sono da portare cattive notizie non sono bravo a fare niente di tutto questo. Elliot lo è. Sa come comunicare laddove invece io non lo so. Così come io mi alzo ogni mattina con una nuova idea lui si sveglia ogni giorno con un nuovo approccio per risolvere i problemi che vengono fuori dai progetti nei quali io sono già immerso. Ce ne sono un sacco. Questo è il nostro schema.