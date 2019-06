Gli U2 vanno in vacanza in Francia con gli Obama: foto

La band irlandese è stata paparazzata dal giornale di gossip statunitense TMZ mentre si trovava in vacanza insieme alla famiglia Obama nel villaggio medievale francese di Èze. Le immagini scattate da TMZ mostrano Bono e The Edge insieme a Barack e Michelle Obama, oltra alle figlie dell’ex presidente americano Malia e Sasha. Il gruppo, riferisce il giornale, avrebbe pranzato nel ristorante stellato La Chèvre d'Or. Potete vedere qualche foto sul sito di TMZ.

Non è la prima volta che il frontman degli U2 decide di trascorrere in Europa le sue vacanze: lo scorso mese di settembre Bono Vox ha scelto la Sardegna per la pausa forzata a cui i problemi alla voce accusati dal cantante hanno costretto la voce di “One”. Sempre lo scorso anno, ma nel pieno dell’estate, Bono ha attraversato i mari del Salento e della Croazia.

Nei giorni scorsi gli U2 hanno annunciato nuove date, previste però tutte in Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea, del loro "The Joshua Tree Tour", lo spettacolo originariamente portato sui palchi americani ed europei nel 2017 per festeggiare il trentennale dell’iconico album della formazione capitanata da Bono, uscito nel 1987.