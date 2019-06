Rolling Stones, Mick Jagger torna sul palco: è ripartito il ‘No Filter Tour’

Dopo che tutte le date nordamericane del “No Filter Tour” dei Rolling Stones erano state posticipate per permettere al frontman della band di recuperare al meglio dopo l’operazione al cuore alla quale Mick Jagger si è dovuto sottoporre lo scorso mese di aprile la band di Keith Richards e soci è tornata ieri, 21 giugno, per la prima volta dall’intervento di Jagger, sul palco. A ospitare il ritorno di scena della band è stato il Soldier Field di Chicago, in Illinois, a quasi un anno di distanza dall’ultimo appuntamento dal vivo dei Rolling Stones, andato in scena a Varsavia a chiusura della branca europea della lunga tournée inaugurata nel settembre 2017 ad Amburgo. Dopo il live di ieri il tour degli Stones proseguirà con una seconda data a Chicago il 25 giugno, per poi spostarsi in Canada e a seguire nelle principali città statunitensi.

Ecco quello che hanno suonato i Rolling Stones durante il concerto di ieri nella Windy City:

Street Fighting Man

Let's Spend the Night Together

Tumbling Dice

Sad Sad Sad

You Got Me Rocking

You Can't Always Get What You Want

Angie

Dead Flowers

Sympathy for the Devil

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Before They Make Me Run

Miss You

Paint It Black

Midnight Rambler

Start Me Up

Jumpin' Jack Flash

Brown Sugar

Bis:

Gimme Shelter

(I Can't Get No) Satisfaction