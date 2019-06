La Gibson cita in giudizio Dean Guitars

L’amministratore delegato di Gibson Brands Inc., che poco meno di un anno fa ha preso il posto lasciato vacante da Henry Juszkiewicz, James "JC" Curleigh, ha citato in giudizio la concorrente casa produttrice di chitarre Dean Guitars, accusando la società di violazioni del marchio e di concorrenza sleale. Lo storico marchio di chitarre accusa, nello specifico, Dean Guitars di aver copiato diverse forme che sono veri e propri marchi di fabbrica della Gibson, citando, ad esempio, la Flying V, l’Explorer e le chitarre ES e SG. Non solo: Curleigh accusa il gruppo di proprietà di Armadillo Distribution Enterprises di lasciare intendere ai suoi potenziali clienti che ci sia una qualche forma di affiliazione tra la Gibson e Dean Guitars. In tutta risposta, Armadillo nega quanto reclamato dall’iconico marchio: “Crediamo che le affermazioni della Gibson siano infondate e ci difendiamo con vigore”, è stata la replica. E ancora: “Come orgogliosi proprietari di alcuni dei marchi più famosi nel settore musicale, rispettiamo e apprezziamo i diritti di proprietà intellettuale degli altri. Ma riconosciamo anche che alcune cose sono troppo comuni e basilari per una società per essere rivendicate come sua proprietà”.

Armadillo ha poi fatto notare come alcune delle forme indicate dalla Gibson sarebbero utilizzate da Dean Guitars da oltre quarant’anni, spiegando così il suo punto di vista: “Altre compagnie di chitarre hanno usato per decenni le forme comuni che la Gibson ora vuole rivendicare come un diritto esclusivo”. Non sarebbe la prima volta che l’azienda statunitense chiede a Dean Guitars di fare un passo indietro: già nel 2017, ricorda il testo rivolto al gruppo, la Gibson aveva inviato una lettera con le sue ragioni.