Kasabian, Serge Pizzorno: esce il 30 agosto l'album solista

Il frontman dei Kasabian ha annunciato l’uscita del suo esordio da solista: il disco, dal titolo “The S.L.P.” - lo stesso nome scelto da Serge Pizzorno per il progetto che lo accompagna per il debutto in solitaria – verrà pubblicato il prossimo 30 agosto e sarà seguito da una manciata di concerti promozionali in Gran Bretagna ed Europa, con un'unica tappa italiana prevista per il 12 settembre a Milano. Ecco la tracklist dell’album, già anticipato nei giorni scorsi dai brani “Favourites” (con il featuring di Little Simz) e “Nobody Else”:

‘Meanwhile… In Genova’

‘Lockdown’

‘((trance))’

‘The Wu’

‘Soldiers 00018’

‘Meanwhile… At The Welcome Break’ (featuring slowthai)

‘Nobody Else’

‘Favourites’ (featuring Little Simz)

‘Kvng Fv’

‘The Youngest Gary’

‘Meanwhile… In the Silent Nowhere’

Come potete vedere, oltre al featuring di Little Simz, l’altro artista coinvolto nel progetto solista di Pizzorno è Slowthai, che ha partecipato alla realizzazione del brano “Meanwhile… At The Welcome Break”.

Per la verità, “The S.L.P.” non sarà esattamente il primo lavoro da solista del chitarrista e autore dei Kasabian, che già nel 2010 ha composto la colonna sonora della pellicola di William Monahan “London Boulevard”. Per quanto riguarda, invece, la band britannica, l’ultimo capitolo consegnato al mercato dai Kasabian è stato l’album “For Crying Out Loud”, datato 2017.