I Wanna Rock: Bruce Springsteen

Nell’estate del 1975 venne pubblicato "Born to run", terzo album in studio per Bruce Springsteen. E il disco della svolta sia dal punto di vista musicale che commerciale. Il grande pubblico si accorge di lui ed il rock in una forma più diretta prende il sopravvento disegnando uno stile artistico più focalizzato e centrato. Precedentemente introdotto per ragioni commerciali come “il nuovo Dylan”, Springsteen – dopo avere sofferto a causa dell’impropria etichetta - diventa definitivamente un band leader e la E Street Band cresce nel proprio ruolo anche in studio.L’album raggiunge la terza posizione in classifica su Billboard, superando quell’anno 6 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti. In autunno, all’apice della sua popolarità e alla vigilia dell’avvento del punk, Springsteen conseguirà un altro primato guadagnando la copertina sia di “Time” che di “Newsweek” nella stessa settimana.

