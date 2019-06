Alberto Urso: concerti con orchestra per il vincitore di 'Amici'

Due concerti speciali per Alberto Urso, il tenore vincitore dell'ultima edizione di "Amici". Dopo l'estate, il cantante si esibirà a Roma e Milano accompagnato da un'orchestra. Il 29 settembre sarà in scena sul palco della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre il 4 ottobre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e nelle prevendite abituali.

In concomitanza con la vittoria ad "Amici" Alberto Urso ha consegnato al mercato il suo album d'esordio "Solo": "Il percorso che voglio fare è indipendente dalla musica classica. La lirica è bellissima, continuerò a studiare, ma non so ancora esattamente quale sarà, il mio percorso. L'importante è fare musica con passione", ha detto subito dopo aver alzato il trofeo di primo classificato dell'edizione 2019 del talent show condotto da Maria De Filippi.