La Milano Music Week per il 2019 riparte da Malpensa

Nella giornata della festa della musica, oggi 21 giugno, si è svolta la prima conferenza stampa della terza edizione della Milano Music Week, che si svolgerà dal 18 al 24 novembre nel capoluogo lombardo. Si è trattato di un primo incontro organizzato dall'assessorato alla Cultura, promotore della settimana, assieme ai partner fondatori: per l'occasione si è esibita Levante, che sullo sfondo dell'aeroporto ha cantanto tre canzoni in versione acustica. La cantante, durante la settimana, terrà il primo concerto della sua carriera al Forum di Assago, il 23 novembre: sarà uno degli appuntamenti più importanti delle centinaia che invaderanno pacificamente la città.

L'assessore Filippo Del Corno ha spiegato la scelta dell'aeroporto per la presentazione per la sua vocazione internazionale, la stessa che si vuole dare alla manifestazione, e ha annunciato la costituzione di un nuovo soggetto promotore che riunisce i fondatori: SIAE, FIMU, Assomusica e Nuovo Imaie, il cui direttore generale Maila Sansaini era presente a ribadire la centralità e l'importanza della manifestazione per la filiera produttiva della musica.

Ancora nessuna anticipazione sul programma, i cui lavori sono nelle fasi iniziali: il curatore artistico Luca De Gennaro ha invitato le realtà del territorio a inviare le proprie proposte al sito della manifestazione alla mail proposte@milanomusicweek, e ha anticipato che come l'anno scorso la settimana si aprirà con un concerto "Storytellers" prodotto da VH1 (in passato si esibirono Niccolò Fabi ed Elis)a. Confermata la collaborazione con Linecheck Music Festival e con il Music Show. Tra i media partner sarà presente anche Rockol, e tra i partner educational, il Master in Comunicazione Musicale di ALMED/Università Cattolica.