La prima foto di Mick Jagger sul palco dopo l'operazione al cuore

Mick è pronto a riprendersi quel che è suo: il palco. Questa sera, venerdì 21 giugno, i Rolling Stones torneranno ad esibirsi dal vivo dopo i problemi di salute che hanno messo i bastoni tra le ruote a Jagger: il delicato intervento al cuore a cui il cantante della rock band di "(I can't get no) Satisfaction" ha dovuto sottoporsi all'inizio di aprile. In attesa di tornare a cantare in pubblico, Mick - che nelle ultime settimane attraverso alcuni video pubblicati sui social ha dimostrato di essersi ripreso alla grande, o almeno così pare - ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae sorridente sul palco del Soldier Filed di Chicago, lo stadio che questa sera ospiterà il ritorno degli Stones dal vivo.

La nuova tournée terrà impegnati i Rolling Stones fino a fine agosto e li vedrà esibirsi nelle principali città degli Stati Uniti e del Canada: farà tappa anche a Washington, Philadelphia, Houston, per poi chiudere a Miami il 31 agosto.