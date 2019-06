Facebook revoca la censura ai Led Zeppelin

Il noto artwork realizzato dal leggendario Aubrey Powell dello studio Hipgnosis per la copertina dell'album del 1973 dei Led Zeppelin "Houses of the Holy" (vedi foto qui sopra) portà tornare a "circolare" liberamente su Facebook: a spiegarlo sono stati gli stessi vertici del social network dopo il caso - scoppiato un paio di giorni fa - che ha visto i post che incorporavano l'immagine della copertina della quinta prova sulla lunga distanza della band un tempo guidata da Robert Plant venire bloccati dal sistema di controllo della piattaforma.

La fotografia - un fotomontaggio, in realtà - vede dei bambini nudi salire il Selciato del Gigante, un popolare sito naturalistico dell'Irlanda del Nord: come diversi osservatori internazionali hanno notato nelle ultime ore, l'immagine - presa di per sé e, soprattutto, non contestualizzata - potrebbe essere caduta nelle maglie dei filtri che prevengono la circolazione su Facebook di contenuti inerenti la pornografia infantile. E, infatti, così è stato.

"Come spiegano gli standard della nostra community, non permettiamo la pubblicazione su Facebook di immagini di bambini nudi", ha spiegato un portavoce del social network a UltimateClassicRock: "Tuttavia, sappiamo che quella di cui stiamo parlando è un'immagine di valenza culturale. Stiamo pertanto ripristinando i post che abbiamo rimosso".