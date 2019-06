Vasco Rossi, il VascoNonStopLive continuerà nel 2020

A poche ore dalla chiusura delle date previste dal cantante di "Albachiara" per il 2019 - lo scorso 19 giugno, presso l'Arena della Fiera di Cagliari - Vasco Rossi, per mezzo di un'immagine postata sul proprio canale Facebook ufficiale, ha confermato la prosecuzione del suo tour VascoNonStopLive anche per il prossimo anno.

"... to be continued in 2020", nemmeno troppo implicitamente, toglie ogni dubbio sulle sorti del tour, iniziato nel 2018 con undici date tra Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina e proseguito nel 2019 con le sei date allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, tra i primo e il 12 giugno scorsi, e la coppia di appuntamenti nel capoluogo sardo degli scorsi 18 e 19 giugno.

Del resto, Vasco Rossi aveva lasciato intendere l'annuncio di nuove date già poche ore dopo la chiusura dell'ultimo show a Cagliari:

"...e con questa, vi saluto", aveva scritto il rocker di Zocca sempre sul proprio account ufficiale Facebook: "Ma questo è un arrivederci, siatene certi! Grazie!".