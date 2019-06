Concerti, Vampire Weekend: una data in Italia a luglio

Si terrà al Circolo Magnolia di Segrate, nell'hinterland est di Milano, il prossimo 9 luglio, l'unico passaggio italiano dei Vampire Weekend per la prossima bella stagione: i biglietti per lo show della band newyorchese capitanata da Ezra Koenig (nella foto) sono già disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 30 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. Lo spettacolo prenderà il via alle ore 20.30, mentre l'accesso all'area del concerto verrà aperto al pubblico a partire dalle 19.

I Vampire Weekend porteranno sul palco meneghino i brani inclusi nel loro ultimo album, "Father of the Bride", pubblicato lo scorso 3 maggio: per l'occasione la band si esibirà con una formazione di sette elementi che comprende due batteristi.

Il tour europeo del gruppo prenderà il via il prossimo 30 giugno dal festival di Glastonbury, nel Regno Unito, per poi fare rotta alla volta di Irlanda, Polonia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Italia e Spagna, per chiudersi il 12 luglio successivo in Portogallo, al Nos Festival.