Serge Pizzorno e gli SLP: un concerto a Milano a settembre

Il chitarrista e principale autore dei Kasabian Serge Pizzorno porterà in tour la sua prima fatica da solista, realizzata sotto la sigla SLP, anche nel nostro Paese: il promoter italiano dell'artista britannico, cofondatore della band di "Empire", ha confermato come unica data italiana per il 2019 del sodale di Tom Meighan è stata programmata per il prossimo 12 settembre al Circolo Magnolia di Milano: i biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri circuiti abilitati al prezzo di 18 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali o - in mancanza di sold-out anticipato - al botteghino del locale la sera stessa dell'evento, ma al prezzo di 22 euro.

"I Kasabian si sono presi un periodo di pausa, e io non mi era mai concesso un lusso del genere - beh, nessuno di noi se l'è mai concesso davvero", aveva spiegato Pizzorno all'NME nel presentare il suo progetto solista: "Non ci siamo mai fermati. Ho trovato una piccola finestra perfetta per sperimentare e per vedere dove mi avrebbe portato. Mi è piaciuta la libertà di poter fare qualsiasi cosa".