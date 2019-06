Noel Gallagher risponde a Liam: 'Un ciccione in giacca a vento'

Negli ultimi giorni l'ex frontman degli Oasis Liam Gallagher - ormai prossimo alla pubblicazione di un nuovo album solista - ha stuzzicato il fratello su due fronti: uno per così dire politico - la Brexit - e l'altro del tutto musical-familiare, ovvero l'eterna disputa su un'eventuale rimessa in moto della band di "(What's the Story) Morning Glory?".

Tra le righe di un articolo scritto per l'edizione britannica di Wired, Noel Gallagher ha risposto al fratello tralasciando il dibattito sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ma "colpendo" direttamente il bersaglio musicale.

"Se la gente vuole sentire le vecchie canzoni degli Oasis, sapete, c'è in giro un ciccione in giacca a vento che le canta: si può sempre andare a vedere lui", è stata la stoccata portata dall'autore di "Don’t Look Back In Anger": "Da parte mia, non ho nessun desiderio di rimettermi in ballo con gli Oasis. Temo che quel gruppo, ormai, faccia parte del passato, e so che c'è tanta gente - in Inghilterra - che rifiuta di accettare che sia finita. E' come quando le persone guardano i cofanetti delle serie televisive e non apprezzano il finale, e allora rifiutano di credere che l'epilogo sia quello perché a loro non piace. Ho paura, sapete, che nella vita non funzioni così".