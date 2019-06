Cassius, il progetto si scioglie dopo la morte di Philippe Zdar

Si è chiusa definitivamente l'avventura dei Cassius, la sigla attraverso la quale - a partire dalla fine degli anni Ottanta - Philippe Cerboneschi e Hubert Blanc-Francard hanno ridefinito - insieme a Daft Punk, Laurent Garnier e pochi altri - i canoni della fortunata corrente elettronica transalpina del french touch: in un brevissimo comunicato diramato nelle ultime ore in seguito alla tragica scomparsa di Philippe "Zdar" Cerboneschi il management del duo e Blanc-Francard hanno confermato come l'egita sotto la quale sono stati pubblicati album come "Au Rêve" e "15 Again" non sarà più utilizzata.

"L'ultimo disco dei Cassius, 'Dreems', sarà pubblicato il 21 giugno, il giorno in cui la Francia [e non solo] celebra la musica", si legge nella nota: "L'altra notte Philippe 'Zdar' Cerboneschi, musicista, produttore ed elemento del gruppo Cassius insieme a Hubert 'Boombass' Blanc-Francard è accidentalmente morto a Parigi. La sua famiglia musicale e i suoi cari si sono uniti per esprimere il loro dolore infinito. L'altra notte l'industria discografica ha perso un genio".

Prima di "Dreems" i Cassius avevano pubblicato, nel 2016, l'album "Ibifornia", prima fatica del duo sulla lunga distanza dopo "15 Again" del 2016.