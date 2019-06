Woodstock, Rai 2 celebra l'anniversario con Rita Pavone

Per celebrare il cinquantesimo anniversario del festival di Woodstock, che ricorrerà il prossimo 14 agosto, Rai 2 trasmetterà - il prossimo 25 giugno, in prima serata - uno speciale sull'epocale manifestazione musicale condotto da Rita Pavone.

In un'intervista a Repubblica, la cantante nata a Torino ma da anni cittadina elvetica ha commentato il suo impegno sul piccolo schermo: "[Mentre si stava svolgendo Woodstock] Ero a Londra per dare il cognome a mio figlio. Non c'era il divorzio in Italia, mio marito Teddy Reno l'aveva ottenuto in Messico. Ci eravamo sposati in Svizzera. Ero fuori legge", ha spiegato la Pavone, "Ho vissuto Woodstock da lontano ma mi resi conto della trasformazione epocale che stava avvenendo, del senso di solidarietà, dell'idea che tutti insieme si potesse cambiare il mondo. Era una rivoluzione pacifica".

"Mi emozionò moltissimo il fatto che nonostante avesse raccolto mezzo milione di persone, forse di più, non ci sia stato un atto violento, anzi sono nati amori e tanti bambini", ha proseguito l'artista: "La musica ha coronato quella parte importante della vita. Woodstock fu una celebrazione della vita, della voglia di stare insieme e condividere le stesse emozioni: un evento irripetibile. (...) sono sempre stata [una combattente]. E il fatto che abbiano pensato a me per condurre lo speciale su Woodstock vuol dire che hanno intuito il mio carattere".