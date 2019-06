Kasabian, ascolta la nuova canzone di Serge Pizzorno

Il chitarrista dei Kasabian ha pubblicato un nuovo singolo per il suo progetto solista - che si presenta sotto lo pseudonimo The S.L.P. - e si intitola "Nobody Else".

Serge Pizzorno ha debuttato da poco con la sua prima traccia "Favourites", registrato con la collaborazione della rapper londinese Little Simz.

Per quell'occazione aveva spiegato al New Musical Express che la band di "Empire "Si è presa un periodo di pausa. e io non mi ero mai concesso un lusso del genere - beh, nessuno di noi se l'è mai concesso davvero". Aggiungendo poi: "Non ci siamo mai fermati. Ho trovato una piccola finestra perfetta per sperimentare e per vedere dove mi avrebbe portato. Mi è piaciuta la libertà di poter fare qualsiasi cosa".