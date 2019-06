Marco Carta, in arrivo un libro e il nuovo disco

L'ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi” - vincitore del talent nel 2008 - pubblicherà domani, 21 giugno, il suo nuovo album dal titolo "Bagagli leggeri" che lo scorso febbraio è stato anticipato dal singolo "Io ti riconosco". Per Marco Carta è il settimo disco ed esce a due anni dall'ultimo lavoro intitolato "Tieniti forte” del 2017.

Durante la presentazione del suo nuovo disco il 20 giugno - giorno di pubblicazione del libro "Libero di amare" per Baldini+Castoldi - Marco Carta ha parlato anche del suo arresto a seguito dell'accusa di furto aggravato, avvenuto il 31 maggio alla Rinascente in Piazza Duomo di Milano.

Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, il cantante originario di Cagliari - sull'udienza in tribunale a settembre - si è dichiarato "Tranquillo.... anzi non vedo l'ora". Ha inoltre aggiunto che: "Le critiche Social mi hanno fatto male. Bisognerebbe avere un patentino per i social, passare un esame, Non è possibile scrivere insulti pesanti a muso duro e a cuor leggero. Io ho una bella corazza ma sono un essere umano, ero spezzato e mi sto ricongiungendo ora. La stampa stessa - ha osservato - ha fatto dei titoli pesanti".

Riguardo al fatto che lo vede colpevole ha poi specificato: "Del furto non ero conscio, sennò - dice alludendo al fatto che le magliette siano state trovate nella borsa della donna che lo accompagnava quel giorno - mi sarei dissociato o l'avrei impedito".

Ecco la tracklist e la copertina di "Bagagli Leggeri"

1. Una foto di me e di te

2. Io ti riconosco

3. La prima cosa da fare

4. Lontani dal sole

5. I giorni migliori

6. Un cuore basterà

7. Il meglio di noi

8. Me l’hai detto tu

9. L’inizio e la fine

10. Levami il trucco