Hollywood Vampires, ecco la cover live di "Heroes" di David Bowie

La band statunitense formata dal chitarrista degli Aerosmith Joe Perry, dall’attore/chitarrista/cantante Johnny Depp e da Alice Cooper - che pubblicherà il nuovo album “Rise” domani, 21 giugno, a quasi quattro anni dall’eponimo album d’esordio - si è esibita sul palco esterno del Jimmy Kimmel Live.

Con gli Hollywood Vampires l’attore hollywoodiano ha fatto il suo debutto televisivo in veste di cantante e si è esibito nella loro versione di “Heroes” di David Bowie - di cui girarono un video lo scorso anno negli Hansa Studios di Berlino.

Ecco il video:

Insieme alla cover dell’indimenticabile classico del di Bowie, il disco di prossima uscita - che contiene 16 tracce - è composto da altri due brani originariamente scritti e registrati da amici e rocker scomparsi: "People Who Died" della Jim Carroll Band e "You Can't Put Your Arms Around A Memory" di Johnny Thunder cantata da Joe Perry.

Ecco la tracklist e la copertina di “Rise”:

1. I Want My Now

2. Good People Are Hard To Find

3. Who's Laughing Now

4. How The Glass Fell

5. The Boogieman Surprise

6. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

7. The Wrong Bandage

8. You Can't Put Your Arms Around A Memory

9. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations