Lil Nas X ("Old town road") campiona i Nirvana per la nuova canzone

Montero Lamar Hill, in arte Lil Nas X, è diventato un caso per "Old Town Road", canzone che ha ottenuto una popolarità virale nell'applicazione di condivisione video TikTok e che mischia elementi elettronici, rap e country (tanto che è stata inserita e poi rimossa nella relativa classifica da Billboard, e remixata in collaborazione con il cantante di musica country Billy Ray Cyrus). La canzone aveva come autore co-accreditato Trent Reznor dei Nine Inch Nails (dal cui strumentale "34 Ghosts IV" cui era stato prelevato un frammento).

Ora, per la sua nuova canzone, Lil Nas X farà discutere ulteriormente: domani esce "7 EP", e oggi è stata diffusa un'anticipazione, "Panini". Che è in parte basata su "In bloom" dei Nirvana, tanto che tra gli autori accreditati c'è Kurt Cobain, e che il rapper ha pubblicamente ringraziato la figlia Frances Bean per la collaborazione nell'uso del brano.

Ha spiegato il rapper, sul rapporto con i Nirvana