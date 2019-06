Thom Yorke, il 27 giugno il nuovo album solista ‘Anima’

Gli indizi disseminati nei giorni scorsi dal frontman dei Radiohead portavano ad “Anima”, il prossimo album solista di Thom Yorke la cui uscita, annunciata oggi, è prevista per il prossimo 27 giugno in formato digitale, mentre per la pubblicazione su CD e vinile bisognerà aspettare il 19 luglio. Tre dei brani del disco, che arriva a circa un anno di distanza da “Suspiria” – la colonna sonora del film di Luca Guadagnino incisa dal polistrumentista britannico -, sono presenti nel cortometraggio di Paul Thomas Anderson “Anima”, disponibile su Netflix a partire dal 27 giugno.

L’album vede alla produzione Nigel Godrich ed è composto da nove brani con una bonus track, "Ladies & Gentlemen, Thank You for Coming", inclusa solamente nell’edizione in vinile. Nello specifico “Anima” potrà essere acquistato in formato CD, doppio vinile nero, doppio vinile arancione in edizione limitata, doppio vinile deluxe arancione 180g heavyweight con un libro di 40 pagine con i testi e i disegni a matita di Stanley Donwood e Dr Tchock. Ecco la tracklist e la cover di “Anima”:

Traffic

Last I Heard (...He Was Circling The Drain)

Twist

Dawn Chorus

I Am A Very Rude Person

Not The News

The Axe

Impossible Knots

Runwayaway

Yorke è impegnato in un tour in solitaria sui palchi internazionali. Le tappe italiane della tournée solista dell’artista si terranno quest’estate, nel mese di luglio, a Barolo, Codroipo, Ferrara, Perugia e Roma.