Hall of Fame 2019, per la prima volta la cerimonia in tv sul digitale

La Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2019, l’evento – svoltosi lo scorso 29 marzo al Barclays Center di Brooklyn, a New York - che ha accolto nell’Olimpo del rock i nomi ammessi nella Hall of Fame per questo 2019, sarà per la prima volta trasmessa su un canale non a pagamento del digitale terrestre: dopo essere andata in onda sul canale 704 di Sky (MTV Music) la cerimonia sarà infatti visibile al canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat, sul canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, a partire dalle 21.10 di domani, venerdì 21 giugno.

I nomi ammessi quest'anno nella Hall of Fame sono stati i Cure, i Radiohead, gli Zombies, i Def Leppard, Stevie Nicks, i Roxy Music e Janet Jackson. Sull’affollato palco del Barclays Center c’erano, però, nelle veste di ospiti, anche artisti come Brian May – padrino dei Def Leppard -, David Byrne – padrino dei Radiohead - e Harry Styles – che ha duettato con Stevie Nicks -, per citarne solamente alcuni.

La sede permanente della prestigiosa Rock’n’Roll of Fame è a Cleveland, in Ohio, dove è stata istituita sul finire degli anni Ottanta dopo che nell’aprile 1983 colui che allora era a capo dell’Atlantic, Ahmet Ertegun, ha fondato l’istituzione. Per essere ammessi nella Hall of Fame è necessario che siano passati almeno 25 anni dalla prima registrazione incisa.