Queen + Adam Lambert, il primo giorno di prove del tour: foto

Colui che ha preso il posto lasciato vacante da Freddie Mercury, il compianto frontman dei Queen venuto a mancare nel novembre del 1991, ha pubblicato sui suoi social una foto del primo giorno di prove del “Rhapsody Tour” che vedrà Adam Lambert e i Queen calcare i palchi internazionali a partire dal prossimo 10 luglio. “Primo giorno di prove con i Queen”, ha scritto il cantante statunitense a commento della foto che lo ritrae insieme a Brian May e a Roger Taylor. Potete vedere il terzetto qui:

La tournée della band partirà dal Canada, per poi spostarsi negli Stati Uniti. Nel 2020, poi, May e soci porteranno la loro musica in Corea, Giappone, Nuova Zelanda e Australia. L’ultima tappa in Italia della formazione è andata in scena al Forum di Assago di Milano il 25 giugno 2018: potete leggere qui la nostra recensione del concerto. Per quanto riguarda il futuro le incertezze sulla direzione che prenderà il sodalizio artistico tra la leggendaria band britannica e Lambert sono ancora molte, legate tanto alle prossime attività dal vivo del gruppo - "Per come la vedo io, sarà l'ultimo giro prima di scioglierci", aveva detto nei mesi scorsi Brian May – quanto alla possibilità di incidere nuova musica con il contributo del cantante statunitense, eventualità che il chitarrista dei Queen ha per il momento escluso.