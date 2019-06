Daniel Ek, Libra potrebbe aiutare gli ascoltatori a pagare direttamente gli artisti

All'inizio di questa settimana, Facebook ha annunciato una nuova blockchain chiamata Libra e un wallet digitale chiamato Calibra. Spotify era tra le società che la sostenevano come membro fondatore Libra Association.

Ora il CEO di Spotify, Daniel Ek, ha parlato delle sue speranze su Libra, incluso il suggerimento che potrebbe un giorno facilitare i pagamenti diretti ai musicisti da parte dei fan.

Ecco cosa dichiarato da Ek al podcast di Spotify: “Penso che criptovalute e blockchain siano ovviamente due delle parole d'ordine più grandi di oggi. E per me, non penso che la tecnologia in sé sia ​​così interessante. Quello che penso sia interessante è ciò che possiamo fare con quella tecnologia. Ciò che tutti coloro che fanno parte di Libra stanno cercando di ottenere è: è interessante che abbiamo tutte queste valute diverse, tutti questi diversi modi di fare le cose. Ma la realtà è che ci sono diversi miliardi di persone in tutto il mondo che non hanno nemmeno accesso a un conto bancario. Potrebbero non essere in grado di fidarsi del sistema bancario, potrebbero anche non avere fiducia nei loro governi o in altre persone. E penso che blockchain sia una tecnologia eccellente, che possa facilitare la fiducia. Ciò che Libra sta cercando di fare è davvero creare denaro su Internet permettendo che questa cosa funzioni, specialmente nei luoghi in cui le persone non hanno queste opportunità”.

Ek dice che Libra riguarderà in parte l'abilitazione all'acquisto di beni fisici, citando l'esempio di qualcuno che usa WhatsApp per pagare il riso utilizzando monete Libra anziché denaro fisico. Tuttavia, ha anche affrontato il potenziale di Spotify e di altri servizi digitali.

Continua Ek: “La cosa più importante è che permetterà di pagare le cose in modo digitale in molti dei luoghi nel mondo in cui questi tipi di metodi non esistono. Un servizio come Spotify, puoi immaginare cosa succederebbe se consentisse agli utenti, ad esempio, di essere in grado di pagare direttamente gli artisti. Ciò può aprire enormi opportunità, all'improvviso un utente in Giappone potrebbe pagare l’autore in Argentina. E questo apre enormi opportunità per come possiamo promuovere la nostra missione”.

Ek ha parlato anche dei podcast di Spotify: “Penso che sia un diverso modo di raccontare storie. E penso che si possano raccontare storie molto più profonde di altri medium. Cosa si presta a narrazioni davvero autentiche e profonde? Ti rendi conto che c'è un'intera serie di categorie che potrebbero essere super interessanti. Penso che sia la ragione per cui la gente sia già coinvolta da questo formato. Un podcast medio ha quasi un'ora di contenuto. È uno dei pochi formati di storytelling di lunga durata che abbiamo e in un mondo che sta solo cercando di diventare slogan, mi sembra che potrebbe essere un ottimo contrappunto a tutto questo”.