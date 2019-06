Ed Sheeran, il video dello spot per Heinz Ketchup

Di scena nella sera di oggi, mercoledì 19 maggio, allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, per il terzo e ultimo dei concerti previsti in Italia per l'estate del 2019, Ed Sheeran - come già riferito da Rockol - è stato scelto dalla Heinz, nota casa produttrice di ketchup, come testimonial per uno spot televisivo di imminente distribuzione sui mercati anglofoni.

La clip - visibile nel frame qui sotto - è stata resa disponibile online delle ultime ore:

Il cantautore britannico entra - vestito casual, come siamo abituati a vederlo di solito sui palchi e nelle apparizioni pubbliche - in un lussuoso ristorante: una volta sedutosi, all'artista viene sottoposto un piatto molto raffinato (descritto dal cameriere come "una raffinata fantasia di bla bla bla, con contorno sofisticato di bla bla bla, e bla bla bla"), al quale Sheeran dà una marcia in più versandoci sopra - tra l'orrore e il disgusto dei presenti - un'abbondante dose di ketchup.

La collaborazione tra la voce di "Shape of You" e il brand fondato nel 1869 da Henry John Heinz - e fusosi nel 2015 con la Kraft - è da inquadrare nell'ambito delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario del marchio, che nel 1963 acquisì l'azienda italiana di alimenti per l'infanzia Plasmon.