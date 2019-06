Ginevra Di Marco e Cristina Donà, in arrivo album e tour insieme

Verrà pubblicato il prossimo 28 giugno l'omonimo disco congiunto di Ginevra Di Marco e Cristina Donà, album di inediti in studio scritto e registrato dalle due cantautrici: "Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto insieme convinte che condividere il palco sarebbe stato abbastanza, e così per cominciare abbiamo fatto due concerti durante la scorsa estate", hanno spiegato in una nota le due artista, "Ma quei concerti sono stati magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre, e la decisione di 'fermare' questa comunione artistica e umana con un intero tour e un disco".

A supportare la Di Marco e la Donà in studio sul palco è stata chiamata la band che abitualmente accompagna la voce fiorentina, composta da Francesco Magnelli (piano, magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarra, tzouras) e Luca Ragazzo (batteria), con l’aggiunta del produttore e co-autore degli ultimi dischi della Donà, Saverio Lanza (chitarra, basso): tra gli autori dei brani inclusi nell'album figura anche figura anche Francesco Gazzé, fratello di Max e autore del testo di "Confine".

Le due artiste hanno spiegato di aver voluto "condensare in una manciata di canzoni il nostro vissuto, ovvero il passato che ci ha nutrito e fatto incontrare, e il presente, affinché la fotografia di questo disco fosse più ricca e rispettosa possibile di un sentire comune. Per questo, oltre a mescolare le nostre voci su brani che fanno parte dei rispettivi repertori, abbiamo deciso di scrivere nuove canzoni per rappresentare l’essere qui oggi, scoprendo una passione comune, il camminare, divenuto il tema di fondo del disco. Da lì siamo partite per raccontare in musica il senso del cammino: cammino come gesto quotidiano, come scoperta di sé nella natura, come risorsa ma anche come metafora, come osservazione del cammino altrui che spesso è fatica e sofferenza, il cammino di chi cerca una realtà migliore per sopravvivere, il cammino dell’essere madri. Camminare come spinta propulsiva verso la vita, la curiosità, il viaggio, la conoscenza, il tentativo di renderci, in ogni esperienza, persone migliori".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Ginevra Di Marco & Cristina Donà":

1) Un passo alla volta

2) Camminare

3) Confine

4) La rosa enflorece

5) Così vicini

6) Perpendicolare

7) J

8) 1/365

Il disco sarà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via al Lilith Festival di Genova il prossimo 26 giugno, per poi spostarsi a Firenze (il 3 luglio), Valdagno (VI, il 12), Bologna (il 13), Torino (il 15), Milano (il 16), Rovigo (il 20), Carpi (il 21), Assisi (il 7 agosto) e Roma (il 23).