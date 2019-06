Foo Fighters, al via in Croazia il tour europeo: video e scaletta

Ha preso il via nella serata di ieri all'Arena di Pola, in Croazia, il tour estivo europeo che vedrà impegnati i Foo Fighters in azione nel Vecchio Continente fino al prossimo 25 agosto: Dave Grohl e soci, per l'occasione, hanno proposto un set da ventisette canzoni, attingendo principalmente dal recente "Concrete and Gold" (2017) e da "The Colour and the Shape" (1997), "There Is Nothing Left to Lose" (1999) e "Wasting Light" (2010).

SETLIST All My Life

Learn to Fly

The Pretender

The Sky Is a Neighborhood

Rope

Drum Solo

Sunday Rain

My Hero

These Days

La Dee Da

Walk

Another One Bites the Dust / Blitzkrieg Bop / Day-Oh

Under Pressure - Cover di Queen

Monkey Wrench

Run

Make It Right

Something From Nothing

Times Like These

Breakout

Dirty Water

Best of You

Big Me

Stacked Actors

Wheels

This Is a Call

Let There Be Rock - Cover di AC/DC

Everlong



La band replicherà lo show anche nella serata di oggi, mercoledì 19 giugno, per poi dirigere alla volta di Neuhausen (in Germania, il 21), Scheeßel (sempre in Germania, il 23), Horsens (in Danimarca, il 25), Bergen (in Norvegia, il 27), Stoccolma (il 29), Budapest (allo Sziget Festival, il 13 agosto), Glasgow (il 17 agosto), Belfast (il 19), Dublino (il 21), Leeds (il 23) e Reading (il 25).