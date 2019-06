Vasco Rossi, i video del concerto di Cagliari del 18 giugno 2019

Si è tenuta ieri, martedì 18 giugno, presso l'Arena della Fiera di Cagliari, la prima delle ultime due date del VascoNonStop Live 2019, serie di eventi che ha visto il rocker di Zocca impegnato prima sul palco dello stadio Meazza di San Siro, a Milano - per sei date, tutte sold out, tra gli scorsi primo e 12 giugno - e poi per due date - la seconda e ultima avrà luogo oggi, mercoledì 19 giugno - in Sardegna.

Ecco, nei frame qui sotto, i primi filmati affioriati sul Web dell'esibizione di ieri sera di Vasco Rossi:

Nel corso di un incontro con i fan organizzato lo scorso 9 giugno dal Corriere della Sera, la voce di "Albachiara" ha lasciato intendere di essere prossimo al lancio sul mercato di un nuovo brano originale: "Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto: stessi errori, stesse passioni, stesse delusioni", ha spiegato al proposito l'artista, la cui ultima prova in studio sulla lunga distanza - "Sono innocente" - risale al 2014.