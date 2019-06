Queen, May su Lambert: 'Può fare quello che faceva Mercury, e anche di più'

E' una vexata quaestio che da anni divide i fan dei Queen: può un cantante anche tecnicamente preparato occupare il posto un tempo occupato da quello che è stato considerato uno dei più grandi frontman di tutti i tempi? Sia Brian May che Roger Taylor, sul ruolo di Adam Lambert nell'incarnazione attuale di quelle che è stata la band di "We Will Rock You", sono sempre stati piuttosto chiari: Freddie Mercury è insostituibile, e il Queen di oggi sono un'altra cosa rispetto a quelli che avevano in Farrokh Bulsara il proprio leader.

Intervistato da Guitar World alla vigilia del prossimo tour americano dei Queen, Brian May è tornato sull'argomento spendendo parole decisamente generose nei confronti del giovane collega: "Adam può fare tutto quello che faceva Freddie Mercury, e anche di più. Quello che gli chiedi di fare non importa: lui può farlo".

"E' un esibizionista nato", ha proseguito May: "[Adam] Non è Freddie, e nemmeno ha la pretesa di esserlo, ma ha gli stessi mezzi, sa come affrontare il pubblico, lo stuzzica e lo diverte in modo molto naturale, senza pensarci. Adam vive e respira questa roba. Ha molto stile, ma non fraintendetemi: ciò non significa che sia solo forma senza sostanza. E' una rockstar e un frontman nato: con lui abbiamo una rapporto molto inteso. Lo trattiamo esattamente come abbiamo sempre trattato Freddie".

Il prossimo 10 luglio prenderà il via da Vancouver, in Canada, la tranche nordamericana del tour dei Queen, che si potrarrà per venticinque date fino al prossimo 23 agosto: successivamente, la band dirigerà alla volta di Australia, Nuova Zelanda, Corea e Giappone, tra i prossimi mesi di gennaio e febbraio. Al momento non è chiaro se la band, nel 2020, possa tornare in azione sui palchi europei per quella che - a detta dello stesso May - potrebbe essere "l'ultimo giro" prima della cessazione definitiva delle attività.