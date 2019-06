XXXTentacion, un assaggio del documentario a lui dedicato

Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, in arte XXXTentacion, moriva esattamente un anno fa, il 18 giugno 2018, dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria in Florida nei pressi del rivenditore di moto Riva Motorsports. Per la sua morte, avvenuta a soli vent’anni, sono state arrestate quattro persone. Per quanto manchino ancora dettagli precisi il manager del compianto rapper statunitense, Solomon Sobande, ha fatto sapere che presto uscirà un documentario dedicato all’astro nascente del nuovo rap a stelle e strisce. “Presto un documentario in arrivo”, ha scritto Sobande su Instagram accanto alla clip che mostra una prima anticipazione di quello che sarà il breve film. All’interno del teaser, che potete vedere qui sotto, si può sentire XXXTentacion dire: “C’è una grande differenza tra Jahseh Onfroy e XXXTentacion”. E ancora: “Se siete felici, non posso fare niente per voi perché già sapete quello che volete”.

Dopo la morte dell’artista sono stati pubblicati i due dischi postumi "Members only, vol. 4" e “Skins”. In vita, invece, XXXTentacion ha dato alle stampe “17” nel 2017 e “?” nel marzo 2018, trainato – quest’ultimo – dal singolo “Sad!”.