Facebook lancia la criptovaluta: tra i sostenitori anche Spotify

C'è anche Spotify tra i sostenitori della nuova moneta planetaria che Facebook lancerà ufficialmente nella prima metà del 2020. La criptovaluta è stata annunciata da Mark Zuckerberg, fondatore e CEO del popolare social network, con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale, che ha confermato le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni. "Vogliamo rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi, proprio come utilizziamo le applicazioni per condividere messaggi e foto. Il denaro mobile è importante per le persone che non hanno accesso alle banche tradizionali", ha spiegato l'imprenditore. La moneta virtuale è stata battezzata Libra: potrà essere usata naturalmente su Facebook ma anche su Instagram, Whatsapp, eBay, Uber, Booking e, appunto, Spotify. Con un post pubblicato sul suo blog, il servizio di streaming ha fatto sapere di aver deciso di sostenere la criptovaluta perché "offre enormi opportunità per semplicità, convenienza e sicurezza dei pagamenti su internet. Per Spotify e per i suoi utenti è stato un ostacolo la mancanza di sistemi di pagamento facilmente accessibili, specialmente per quelli che si trovano in mercati finanziariamente sottovalutati".