Led Zeppelin: è stato pubblicato un concerto inedito del 1972

E’ stata pubblicata, direttamente su YouTube, una registrazione inedita del concerto tenuto dai Led Zeppelin alla Cobo Arena di Detroit (Michigan) il 6 giugno 1972.

Il live ha una qualità non eccelsa, poiché la registrazione è stata fatta dal pubblico e riguarda solo la seconda metà del concerto della band inglese. Lo potete ascoltare più sotto.

Setlist:

Bron-Y-Aur Stomp

Dazed And Confused

What Is And What Should Never Be

Moby Dick

Whole Lotta Love

Rock And Roll