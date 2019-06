Elio inserviente per un giorno alla mensa dell'Opera San Francesco

Stefano Belisari, storico frontman degli Elio e le Storie Tese, per il sessantesimo anniversario della mensa milanese dell’Opera San Francesco ha indossato, come altri colleghi prima di lui, le vesti del volontario, aiutando lo staff della mensa per i poveri della città meneghina a preparare e servire i piatti ai suoi avventori.

“Ora siamo in un’epoca in cui sembra che chi fa del bene è un cretino. Per me continua a essere invece una cosa buona e indispensabile e bisognerebbe continuare a farla. Opera San Francesco è…una figata pazzesca”, racconta Elio nel video che testimonia la sua giornata in Corso Concordia, scherzando, alle prese con le teglie di cibo: “Sono nuovo, sono un apprendista”.

La voce di “Parco Sempione” tornerà a interpretare a modo suo i classici della letteratura per l’infanzia insieme a Manuel Bongiorni di MusicaperBambini. “Il tocco di Re Midi” anticipa il progetto, al quale seguirà il resto del ciclo di fiabe “alternative”.