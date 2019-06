Guns N’ Roses, nuove date (in America) del tour

Il “Not in This Lifetime Tour” sembra non avere nessuna intenzione di finire. Iniziata il primo aprile del 2016 negli Stati Uniti la tournée sembrava essersi conclusa lo scorso 8 dicembre con il live di Honolulu – dopo, per quanto riguarda l’Italia, una tappa a Imola nel 2017 e una a Firenze lo scorso anno -, ma ora Axl Rose e soci hanno annunciato una nuova manciata di date: i Guns N’ Roses torneranno in scena, in America, dal prossimo 25 settembre fino al 2 novembre. La formazione di “Paradise City” toccherà alcune città degli Stati Uniti e due messicane, Guadalajara e Tijuana.

Le nuove date vanno ad aggiungersi ai set che i Guns N’ Roses hanno fatto sapere che porteranno, come headliner, sui palchi di alcuni festival della bella stagione, come il Louder Than Life, l’ACL e il Voodoo.

Da tempo i fan aspettano un nuovo album dai loro beniamini, discograficamente fermi a “Chinese Democracy”, uscito nel 2008. A rassicurarli è stato Slash, che nei mesi scorsi ha chiarito che la band si metterà al lavoro alla sua settima prova di studio a partire dal prossimo mese di ottobre, quando i suoi componenti saranno un po’ più liberi dalle attività live e dagli impegni legati alle loro carriere soliste.