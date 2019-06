Cramps Records, la rinascita con Boosta all'insegna della libertà

Nell'epoca della discografia guidata dagli algoritmi, degli A&R diventati più analisti esperti di big data che talent scout in giro per locali a caccia di talenti, un modello come quello della Cramps Records - la gloriosa etichetta fondata nel 1972 da Gianni Sassi "casa" di, tra gli altri, Area, Eugenio Finardi, Alberto Camerini e Skiantos - è quanto di più lontano dallo zeitgeist espresso dalla discografica contemporanea. "Le macchine fanno il loro lavoro, certo, ma credo che sia come sugli aerei: nonostante la tecnologia diventi via via sempre più sofisticata, dietro alla cloche la presenza umana resta indispensabile", ci risponde Boosta, nominato direttore artistico della rinata label oggi pronta al rilancio: "Il fatto è che le persone avranno sempre bisogno di musica. Quindi perché non dargli qualcosa di meglio?".

Davide Dileo sa di aver ereditato un patrimonio tanto importante quando impegnativo: "La mia, alla Cramps, è una sfida affascinante, che va costruita passo dopo passo", ci racconta lui, "Mi avvicino con molto rispetto a questa esperienza: Gianni Sassi [il fondatore dell'etichetta] era uno spirito libero, e quando si è liberi ci si può permettere la complessità, che oggi è l'unica vera grande rivoluzione".

La rinascita della Cramps, tuttavia, non passerà solo attraverso la sperimentazione e la contrapposizione al mainstream: "Essere solo di rottura, oggi, ha poco senso", spiega Boosta, "Io vorrei riprendere il discorso da dove è stato interrotto: in questa evoluzione discografica ormai irreversibile che ci ha fatto tornare agli anni Sessanta, con le playlist delle piattaforme streaming zeppe di singoli alla rinfusa, si è perso un elemento fondamentale che ho scelto di porre alla base della mia esperienza come discografico, la cura".

"Io di bacchette magiche non ne ho, e di miracoli non ne so fare, ma credo che il mestiere del discografico debba sempre partire dalle orecchie piuttosto che dagli algortimi", prosegue l'artista torinese: "La musica può essere intrattenimento, è vero, ma non può essere solo quello, perché avere un microfono in mano è una grande responsabilità. Perché, in fondo, quello che ascoltiamo è un po' come quello che mangiamo: ci dicono di comprare cibi sani per trarne beneficio, e allora perché dovremmo ascoltare musica di merda? La musica, come il cibo, è un componente fondamentale per la salute delle persone. E' il nutrimento dell'anima".

E' inevitabile, a questo punto, porsi una domanda: il pubblico sarà pronto a questo scatto nella fruizione? "Sono stato a Milano, per PianoCity, e ho visto gente stare per diverse ore sotto la pioggia, al freddo, nei parchi, sono per assistere a un concerto di pianoforte", risponde Dileo, "L'ho trovata un'immagine di una bellezza furiosa, che mi ha dato una certezza: per un'operazione come il ritorno della Cramps sul mercato il terreno fertile non manca".

Perché, prosegue lui, "ho molti amici che lavorano nell'ambito delle neuroscienze, e la prima cosa che mi hanno segnalato tutti è l'estrema plasticità del cervello umano: la rivoluzione in ambito musicale verificatasi negli ultimi anni forse è stata così veloce da non permettere al nostro cervello di adattarsi, ma - anche in questo caso - vale il vecchio adagio secondo il quale, alla fine, ci si abitua a tutto. Quindi sì, sono fermamente convito che sia possibilissimo riportare gli ascoltatori a una fruizione non superficiale e approfondita della musica".

Le gestione di Boosta della "nuova" Cramps ha già portato in dote al roster dell'etichetta due nomi nuovi, Massaroni Pianoforti ("Che ha una bellissima scrittura, è perfetto - come dicevo - per riprendere il discorso da dove eravamo rimasti") e The Minis ("Ragazzi di 14 anni che salgono sul palco e suonano con la grinta che avevano i Ramones"): quale sarà il comune denominatore che il tastierista dei Subsonica adotterà nella selezione delle produzioni di portare avanti? "La libertà, senza dubbio. Nella Cramps storica accanto agli Area c'erano Camerini e Finardi, proposte tra loro molto diverse. Io, sia chiaro, non voglio fare il 'produttore' nel senso convenzionale del termine, non tengo al fatto che i dischi che pubblicheremo mi assomiglino. Anzi: cercherò di fare di tutto per tenere il più possibile le distanze, perché il bello è che alla Cramps hanno sempre fatto quello che gli pareva. Ecco perché, nello scegliere gli artisti da pubblicare, cercherò di individuare non la musica che mi piace, perché i gusti sono soggettivi, ma quella della quale sento il bisogno. Mi piacerebbe che la Cramps diventasse un aggregatore di realtà differenti: il mio obbiettivo è quella di creare una struttura agile e leggera, composta da elementi affiatati e capaci nel loro ambito di competenza. Certo, il mio non è un discorso imprenditoriale, perché una casa discografica non è di certo il modo più facile e veloce per fare soldi, oggi: è un discorso di passione. Perché - lo che può sembrare assurdo, detto oggi da me, che ho 44 anni e da più di venti faccio il lavoro che faccio - ho scoperto di amare la musica, e di volerne sentire sempre di più e sempre più stimolante".