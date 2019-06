Cure: la scaletta del concerto di Firenze

Nella serata di oggi, domenica 16 giugno, i Cure hanno concluso con il loro set da headliner l'edizione 2019 di Firenze Rocks: alla Visarno Arena la band guidata da Robert Smith passato in rassegna alcuni dei brani più rilevanti appartenenti al proprio repertorio, dedicando particolare attenzione a tre dei loro album più apprezzati, "Disintegration" del 1989, "Wish" del 1992 e "The Head on the Door" del 1985, senza dimenticare brani da "Japanese Whispers" del 1983, " Kiss Me Kiss Me Kiss Me" del 1987 e "Seventeen Seconds" del 1980.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dai Cure in occasione del loro concerto alla serata finale del Firenze Rocks 2019 alla Visarno Arena, nel capoluogo toscano, il 16 giugno 2019:

Shake Dog Shake

Burn

From the Edge of the Deep Green Sea

A Night Like This

Pictures of You

High

Just One Kiss

Lovesong

Just Like Heaven

Last Dance

Fascination Street

Never Enough

Wendy Time

Push

Inbetween Days

Play For Today

A Forest

Primary

Want

39

One Hundred Years

Bis:

Lullaby

The Caterpillar

The Walk

Doing the Unstuck

Friday I'm in Love

Close to Me

Why I Can't Be You?

Boys Don't Cry