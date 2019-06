Thom Yorke, in arrivo un nuovo disco solista?

Cosa bolle nella pentola di Thom Yorke? A domandarselo sono i fan più attenti e fortunati del leader dei Radiohead, che nelle ultime ore sono incappati in misteriosi annunci pubblicitari di una società chiamata Anima Technologies apparsi nella metropolitana di Londra, in alcune delle (rare) cabine telefoniche rimaste attive a Milano e sul quotidiano texano Dallas Observer.

La pubblicità recita: "Hai perso i tuoi sogni? Non disperare. Qui ad Anima abbiamo costruito una Camera dei Sogni. Chiama il numero verde e troveremo i tuoi sogni per te. 800-14-13-31".

Una volta composto il numero, un messaggio recitato da una voce automatizzata informa che "la presente per avvisarvi che in seguito ad attività illecite e fraudolente la Corte suprema ha imposto ad Anima Technologies un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale e la ricezione di chiamate relative alla suddetta. Se desiderate lasciare un messaggio fatelo dopo il segnale acustico".

Il segnale acustico - dopo il quale, ovviamente, non è possibile lasciare alcun messaggio - consiste in una versione da studio di "Not the News", brano di Yorke mai pubblicato ufficialmente ma eseguito dal frontman dei Radiohead nel corso del suo ultimo tour solista.

La bizzarra operazione promozionale ha previsto anche l'apertura di un sito Web ad hoc, sulla home page del quale, al momento, si legge una sostanziale replica - in inglese - del messaggio recitato in italiano al numero 800-14-13-31.

Senza contare la colonna sonora del remake del classico di Dario Argento "Suspiria" diretto da Luca Guadagnino, pubblicata nel 2018, l'ultimo lavoro in studio del frontman dei Oxford, "Tomorrow’s Modern Boxes", risale al 2014. Yorke è atteso in Italia nel corso del prossimo mese di luglio per una serie di date a Barolo (il 16), Codroipo (il 17), Ferrara (il 18), Perugia (il 20) e Roma (il 21).