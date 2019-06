Lorde al lavoro su un nuovo album

Esattamente due anni fa Lorde pubblicava "Melodrama", la seconda prova in studio della cantante neozelandese dopo il successo di "Pure Heroine" del 2013. In una story postata su Instagram, la voce di "Royals" ha fatto il punto della situazione sulla sua carriera, parlando dell'evoluzione personale e artistica vissuta in questi anni: "All'epoca [della pubblicazione di "Melodrama"] ero solo una bambina che di lavoro faceva la cantante", ha scritto Lorde, "Provavo un sacco di emozione e imparavo tantissimo, tutto il tempo. Sento di essere cresciuta molto da allora: sono stata in Antartide, e adesso ho un cane e un gatto, e so cucinarmi il pranzo e la colazione e tenere vive le piante".

"Il giorno che è uscito ['Melodrama'] sono stata tutto il tempo nella mia camera d'albergo a New York a fare un puzzle", ha proseguito l'artista: "Mi sentivo svuotata. Non sapevo ancora che fare un disco di riempi, e poi pubblicarlo ti svuota. E, lentamente, ricominci a riempirti. E' una bella vita, quella che mi avete regalato voi fa, quindi grazie e ancora grazie". E, in chiusura della nota: "Il terzo [disco] è in arrivo".

L'ultimo passaggio in Italia di Lorde risale al 12 ottobre del 2017, quando la cantante si esibì all'Alcatraz di Milano - vedi foto nel frame qui sotto - nell'ambito della prima tranche di date previste dal tour in supporto proprio a "Melodrama".