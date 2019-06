Livorno, Fedez a processo per diffamazione

Fedez è stato rinviato a giudizio per diffamazione dal procuratore di Livorno Giuseppe Rizzo: come riferisce l'agenzia ADNKronos, a sporgere denuncia è stata la giornalista Chiara Giannini, autrice del libro-intervista "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio", pubblicato dalla casa editrice Altaforte, vicina al partito di estrema destra CasaPound. Nella denuncia depositata presso il tribunale toscano, la Giannini avrebbe accusato il cantante di Rozzano di averla definita "giornalaia" e di averle indirizzato frasi - postate sul proprio account Instagram - come "giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?". Come riferito sempre dall'ADNKronos, nella prima relazione redatta dal pm Fedez avrebbe accusato la giornalista "di aver pubblicato un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che in seguito alle contestazioni ella si sarebbe cancellata dai social network, non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini".

La prima udienza è fissata per il prossimo 5 dicembre.