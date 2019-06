Nozze Ramos-Rubio: niente AC/DC, suonano Europe e Gianluca Vacchi

Delle indiscrezioni sulle faraoniche nozze del difensore del Real Madrid Sergio Ramos e della giornalista e presentatrice televisiva Pilar Rubio - celebrate ieri, sabato 16 giugno, a Siviglia - si erano occupate le testate musicali di tutto il mondo dopo le voci che avrebbero voluto gli AC/DC - come pare, tornati negli ultimi mesi in azione con la formazione "storica" che comprende, oltre ad Angus Young, anche Brian Johnson e Phil Rudd - pronti a esibirsi in un concerto privato all'esclusivo ricevimento nuziale per il cachet record di un milione di dollari.

Come riferisce la testata locale ABC de Sevilla, alla festa organizzata presso la tenuta La Alegría il programma musicale ha subito un leggero cambio di programma: al posto della band di "Back in Black" a fornire l'intrattenimento musicale sarebbero stati il DJ, imprenditore e socialite Gianluca Vacchi, e gli Europe, band svedese resa celebre a livello internazionale dalla hit del 1986 "The Final Countdown".

Le ragioni della defezione da parte della band australiana, che nonostante il battage mediatico relativo alla pubblicazione di un possibile nuovo album di inediti in studio non ha mai ufficialmente annunciato il ritorno in attività, non sono state rese note: il fallimento dei negoziati per portare il gruppo di "Hells Bells" alle nozze della coppia sarebbe stato ammesso dallo stesso Ramos nel corso di un breve intervento alla televisione spagnola il giorno prima delle nozze.