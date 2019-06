Vasco Rossi, l'anteprima di 'Siamo solo noi - 6 come 6': video

"Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto: salire sul palco per me è stata una guerra perchè sono timido": queste e altre confessioni sono state raccolte in "Siamo solo noi - 6 come 6", speciale (diretto da Giorgio Verdelli e prodotto da Giamaica/Sudovest) dedicato alla recente residency milanese di Vasco Rossi che verrà trasmesso in prima serata da Canale 5 domani, lunedì 17 giugno. Nel documentario, oltre a un'intervista esclusiva al rocker di Zocca, sono inclusi anche interventi di colleghi dell'artista come Fiorella Mannoia, Achille Lauro e Fabrizio Moro.

"La musica in generale penso sia un'amica perché in ogni momento puoi trovare il pezzo adatto", ha dichiarato il rapper romano: "Ultimamente a Sanremo mi sono affezionato molto a 'Vado al massimo', prima di salire sul palco rivedevamo l'esibizione: esuberante, scanzonata, ci tranquillizzava e capivamo di essere sulla strada giusta. Vasco non riguarda solo la mia adolescenza ma è anche attuale".

"Ogni volta che ascoltavo Vasco sentivo che avrei potuto fare qualsiasi cosa, anche il cantautore, il mio sogno da quando avevo 15 anni", ha spiegato Fabrizio Moro: "Mi sono ispirato tanto, più che alla sua linea musicale alla sua linea di pensiero. Mi è sempre piaciuto perché è un cantautore che ha rotto gli schemi, che non aveva paura di dire le cose come stavano, di fotografare la realtà in cui viveva. Gli ho voluto bene, e gli voglio bene, perché è vero".

Il VascoNonStopLive 019 si concluderà i prossimi martedì e mercoledì 18 e 19 giugno presso l'Arena della Fiera di Cagliari.